Z ponad 1 milionem zadowolonych użytkowników, ponad 800 centrami sprzedaży i wsparcia, Marg ERP jest prawdziwym liderem w ułatwianiu procesu adaptacji GST. MARG ERP Ltd. posiada wiedzę specjalistyczną w dostarczaniu idealnie dostosowanych rozwiązań w zakresie inwentaryzacji i księgowości dla wszystkich firm, aby uzyskać zgodność z GST. Marg ERP jest wiodącym dostawcą aplikacji w podatku GST i odgrywa kluczową rolę w pomaganiu firmom w płynniejszym przejściu na podatek GST. Dostarczamy oprogramowanie do inwentaryzacji i księgowości, które pozwala zoptymalizować przedsiębiorstwa i pomóc im w transformacji GST. Marg zawsze wierzyła w wartość dodaną i zrównoważony rozwój w stale zmieniającym się środowisku biznesowym i jest kluczowym graczem w obsłudze zarówno MŚP, jak i małych i średnich przedsiębiorstw Marg ERP zapewnia kompleksowe oprogramowanie płacowe „HRxpert”, które wzbogaciło funkcje, takie jak oprogramowanie do obsługi obecności, oprogramowanie do obsługi płac, zarządzanie urlopami itp., pomagając firmom w płynniejszym przejściu na podatek GST.

Strona internetowa: margcompusoft.com

