MapsGPT to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które koncentruje się na generowaniu niestandardowych map z przypiętymi lokalizacjami na podstawie preferencji użytkowników i wpisów wyszukiwania. Wykorzystuje technologie zaprezentowane przez OpenAI i Proxi do generowania interaktywnych map w ciągu kilku sekund. To narzędzie obejmuje szeroki zakres zainteresowań i lokalizacji, pomagając użytkownikom odkrywać różne środowiska, od konkretnych punktów zainteresowania, takich jak pchle targi lub miejsca na randki, po lokalizacje geograficzne w Ameryce Północnej. Użytkownicy mogą także generować mapy dla wyspecjalizowanych zainteresowań, takich jak tajne stowarzyszenia w Waszyngtonie, miejsca, w których można podziwiać romantyczne wschody słońca w San Francisco, a nawet tajemnicze, niezależne księgarnie z rzadkimi znaleziskami w Portland. Dodatkowo MapsGPT służy jako przydatne narzędzie do planowania podróży, oferując funkcje takie jak „Miejsca w pobliżu obszaru”, „Eksplorator historii” i „Wyszukiwanie Vibe”, aby dostosować Twoje doświadczenia z podróży. Warto zauważyć, że po wygenerowaniu mapy MapsGPT oferuje użytkownikom edytowalną kopię ich mapy. Użytkownicy mogą zalogować się, aby ponownie odwiedzić wcześniej utworzone mapy, co jest cenną funkcją dla osób często podróżujących lub badaczy. Warto wspomnieć, że MapsGPT skrupulatnie pozyskuje dane, ale podkreśla, że ​​mapy są agregowane z istniejących danych i zaleca się weryfikowanie szczegółów lokalizacji przed planowaniem jakichkolwiek aktywności czy wycieczek.

Strona internetowa: mapsgpt.com

