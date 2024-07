Galeria Manga TV Shop Gallery to platforma wykorzystująca generator komiksów AI GPT-4 do automatycznego tworzenia filmów komiksowych. Oferuje użytkownikom możliwość łatwego tworzenia oszałamiających filmów komiksowych przy użyciu zaawansowanej technologii. Platforma zapewnia szeroką gamę opcji dostosowywania, dzięki czemu użytkownicy mogą za każdym razem tworzyć unikalne i wciągające filmy. Użytkownicy mogą wybierać spośród różnych postaci i środowisk, aby ożywić swoje historie. Aby skorzystać z platformy, użytkownicy muszą jedynie podać monit, a zostanie dla nich wygenerowana pełna historia wideo trwająca 2–3 minuty. Wygenerowane filmy zawierają dźwięk i można je pobierać i udostępniać według potrzeb. Galeria sklepu Manga TV to idealne narzędzie dla wszystkich zainteresowanych tworzeniem filmów komiksowych, ale brakuje im czasu lub wiedzy, aby robić to ręcznie. Daje także firmom możliwość tworzenia materiałów promocyjnych lub reklam z wykorzystaniem filmów komiksowych. Platforma umożliwia użytkownikom zakup planów i oferuje filmy wideo bez tantiem z GPT-4. Wygenerowane filmy mogą również stanowić inspirację do doskonalenia umiejętności opowiadania historii. Ogólnie rzecz biorąc, Manga TV Shop Gallery oferuje płynny i łatwy sposób poznania przyszłości tworzenia komiksów dzięki sztucznej inteligencji.

Strona internetowa: mangatv.shop

