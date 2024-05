Jesteśmy spółką FinTech z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Dubaju, pierwszą firmą podlegającą w pełni regulacjom Dubai Financial Services Authority („DFSA”)🇦🇪 założoną przez dwóch byłych pracowników Google. Mamo Pay for Business to kompleksowa platforma płatnicza dla MŚP (tylko Zjednoczone Emiraty Arabskie). Niezależnie od tego, czy jesteś MŚP, prowadzisz działalność domową, czy jesteś freelancerem, wyślij swoim klientom link do płatności i natychmiast otrzymuj zapłatę. Zaloguj się do dedykowanego pulpitu nawigacyjnego i utwórz dowolną liczbę łączy płatniczych i zarządzaj nimi, generuj płatności kodami QR, automatyzuj faktury, żądaj integracji API dla handlu elektronicznego lub wypłat dla wszystkich swoich dostawców. W Mamo cenimy prywatność i bezpieczeństwo naszych klientów. Bezpieczeństwo od samego początku to podejście Mamo, które sprawia, że ​​nasze systemy są wolne od luk w zabezpieczeniach poprzez ciągłe testowanie, zabezpieczenia uwierzytelniania i przestrzeganie najlepszych praktyk programistycznych i standardów branżowych dla Twojego spokoju ducha. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.mamobusiness.com

Strona internetowa: mamopay.com

