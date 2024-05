Loop Email to prosta, ale potężna skrzynka odbiorcza zespołu. Został zbudowany w oparciu o znajomość klienta poczty e-mail, dzięki czemu jest łatwy w konfiguracji i obsłudze dla każdego zespołu, który jest przyzwyczajony do obsługi wiadomości od klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Trudno jest być produktywnym, jeśli połowę czasu spędzasz na czytaniu e-maili, a drugą połowę na przełączaniu się między platformami, aby poinformować zespół o tych e-mailach. Potrzebujesz jednej aplikacji, która pomoże Ci działać szybciej i utrzymać wszystko i wszystkich na tym samym poziomie. To jest Pętla. Upraszcza i organizuje całą przychodzącą komunikację służbową w jednej skrzynce odbiorczej, zapewniając Tobie i Twojemu zespołowi porządek, kontrolę i skupienie. Dzięki Loop żadna wiadomość nie zostanie pominięta, a Twój zespół może przypisać własność, rozmawiać o e-mailach klientów, wymieniać pliki, automatyzować przepływy pracy i z łatwością zarządzać udostępnionymi skrzynkami odbiorczymi. Dlaczego nie spróbować już dziś?

Strona internetowa: intheloop.io

