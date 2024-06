Alternatywy - LocaleData

Texterify

texterify.com

Texterify to platforma do zarządzania lokalizacją, której celem jest maksymalne ułatwienie lokalizacji oprogramowania. Bardzo przejrzysty, szybki i przyjazny dla użytkownika interfejs sprawia, że ​​jest on niezwykle łatwy w użyciu, zapewniając jednocześnie pełną elastyczność i potężne narzędzia dosk...