LiveChatAI to rozwiązanie typu chatbot AI, które można szkolić przy użyciu własnych danych biznesowych, takich jak zawartość witryny internetowej, pliki PDF oraz pytania i odpowiedzi. Dzięki temu chatbot może udzielać spersonalizowanych i świadomych odpowiedzi na zapytania klientów. Kluczowe cechy LiveChatAI obejmują: * Możliwość integracji chatbota ze swoją witryną, Slackiem, WhatsApp i innymi platformami * Średni współczynnik rozdzielczości AI wynoszący 70%, co pomaga zmniejszyć wielkość wsparcia * Natychmiastowa lokalizacja w 95 językach, przełamująca bariery językowe * Bezproblemowa integracja wsparcia ludzkiego w razie potrzeby * Do skonfigurowania chatbota i zarządzania nim nie jest wymagana wiedza specjalistyczna w zakresie sztucznej inteligencji LiveChatAI działa w oparciu o technologię OpenAI i radzi sobie ze złożonymi problemami, zapewniając jednocześnie bezpieczne i dokładne odpowiedzi. Może uczyć się bezpośrednio na podstawie unikalnych treści Twojej marki, aby zapewnić spersonalizowane interakcje z klientami. Platforma obsługuje takie funkcje, jak dodawanie niestandardowych pytań i odpowiedzi, zawartość PDF/tekstową oraz integrowanie całej witryny lub centrum pomocy. Zapewnia również przejrzystość reakcji sztucznej inteligencji. LiveChatAI cieszy się zaufaniem ponad 2000 firm na całym świecie i jest reklamowane jako narzędzie do transformacji obsługi klienta poprzez zmniejszenie głośności, natychmiastowe odpowiadanie na problemy, dostarczanie godnego zaufania bota AI oraz pracę na różnych platformach i językach. Platforma oferuje przystępne ceny na podstawie liczby wiadomości, a nie całkowitej liczby klientów, i obejmuje takie funkcje, jak nieograniczona liczba botów AI, czat na żywo z ludźmi oraz dostęp API do wyszkolonych danych. Podsumowując, LiveChatAI to kompleksowe rozwiązanie chatbota oparte na sztucznej inteligencji, które można dostosować do potrzeb Twojej firmy, zapewniając inteligentne zaangażowanie klientów i wsparcie w wielu kanałach.

Strona internetowa: livechatai.com

