Darmowe obrazy w wysokiej rozdzielczości. Używaj ich tak, jak chcesz – bezpłatnie do użytku komercyjnego. Little Visuals rozpoczęło życie jako projekt będący pasją Nica Jacksona. Niestety, Nic zmarł nagle w listopadzie 2013 roku. Chociaż Nic nie miał szansy samodzielnie utrzymywać i rozwijać Little Visuals, ta strona internetowa pozostaje dostępna dla wszystkich. Jako jego rodzina zadbaliśmy o to, aby wszystkie obrazy pozostały dostępne i bezpłatne do użytku komercyjnego.

Strona internetowa: littlevisuals.co

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Little Visuals. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.