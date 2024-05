Listen2It automatycznie generuje wersję audio treści tekstowej w ciągu kilku sekund. Wybierając spośród ponad 600 realistycznych głosów zamiany tekstu na mowę w 75 różnych językach, użytkownicy mogą nadać swojej marce niepowtarzalny głos. Ponadto Listen2It daje użytkownikowi pełną kontrolę nad dostosowywaniem zaawansowanych elementów sterujących, takich jak wysokość, prędkość, ton, tworząc miliony kombinacji głosowych. Oferuje również wbudowany odtwarzacz audio z dostosowywalnymi wzorami, kolorami i przyciskami pasującymi do marki. Można go łatwo zintegrować, po prostu osadzając kod na stronie internetowej lub aktywując wtyczkę w systemie zarządzania treścią. Lista super funkcji na tym się nie kończy. Użytkownicy mogą także gromadzić kluczowe informacje i analizy, aby sprawdzić, jak radzi sobie ich dźwięk, co pomaga im zoptymalizować treści audio i zaangażować większą liczbę odbiorców”.

Strona internetowa: getlisten2it.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Listen2It. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.