Oprogramowanie do ocen i recenzji Lipscore zapewnia największą na rynku liczbę opinii klientów. Średnio ponad 20% klientów końcowych wystawia ocenę i/lub recenzję za pomocą naszego oprogramowania, co daje bezcenny wgląd w ich doświadczenia z Twoimi usługami i produktami. Działaj na podstawie opinii, aby budować trwałe relacje z klientami, pielęgnować zadowolonych klientów i ulepszać tam, gdzie jest na to miejsce. Zwiększ zaufanie, wyświetlając szczere opinie klientów w swoim sklepie internetowym i zamień każdego klienta w ambasadora Twojej marki.

Strona internetowa: lipscore.com

