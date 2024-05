Lippincott (Lippincott Williams & Wilkins) z Wolters Kluwer Health – LWW jest wiodącym wydawcą profesjonalnych informacji i zasobów zdrowotnych, skierowanym do pracowników służby zdrowia, studentów medycyny i instytucji. Dzięki wieloletniej reputacji w zakresie jakości i autorytetu w dziedzinie medycyny i opieki zdrowotnej, LWW oferuje szeroką gamę produktów i usług zaprojektowanych w celu wspierania edukacji, badań i praktyki klinicznej. LWW to zaufane źródło informacji medycznych i opieki zdrowotnej, znane ze swojego zaangażowania w jakość, dokładność i innowacyjność. Szeroka gama produktów i usług jest niezastąpiona dla pracowników służby zdrowia, nauczycieli i studentów dążących do doskonałości w swoich dziedzinach.

