LINE WORKS to narzędzie, które zapewnia całą komunikację potrzebną do pracy w jednej aplikacji, w tym czat LINE i znaczki, a także kalendarz i książkę adresową. Każda firma, organizacja lub zespół może zarejestrować się i korzystać z LINE WORKS oraz pierwsza osoba, która uruchomi LINE WORKS, może dodać/zaprosić członków do rozpoczęcia komunikacji.Dzięki LINE WORKS osoby z różnych pokoleń i z doświadczeniem IT mogą komunikować się płynniej, niezależnie od wielkości firmy, rodzaju branży czy rodzaju stanowiska ! Czat biznesowy: LINE WORKS to narzędzie, które pozwala w jednej aplikacji na realizację całej komunikacji niezbędnej do pracy, w tym znanego czatu i pieczątek z LINE, a także kalendarza i książki adresowej. Każda firma, organizacja lub zespół może zarejestrować się i korzystać z LINE WORKS, a komunikacja rozpoczyna się, gdy pierwsza osoba, która otworzy LINE WORKS, doda/zaprosi członków. Dzięki LINE WORKS możesz ułatwić komunikację pomiędzy ludźmi z różnych pokoleń i o różnym doświadczeniu IT, niezależnie od wielkości firmy, branży czy zawodu!

Strona internetowa: line.worksmobile.com

