Lengow to rozwiązanie do automatyzacji handlu elektronicznego, które pomaga markom i dystrybutorom poprawiać wydajność, automatyzować procesy biznesowe i rozwijać się na arenie międzynarodowej. Platforma Lengow jest kluczem do wysokiej rentowności i widoczności produktów sprzedawanych przez sprzedawców internetowych na całym świecie we wszystkich kanałach dystrybucji: platformach handlowych, porównywarkach cen, platformach afiliacyjnych i platformach displayowych/retargetingowych. Od 2009 roku firma Lengow zintegrowała w swoim rozwiązaniu ponad 1600 partnerów, aby zapewnić potężną platformę swoim 4600 sprzedawcom detalicznym i markom w 42 krajach na całym świecie.

Strona internetowa: lengow.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Lengow. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.