Alternatywy - Leapsome

Asana

asana.com

Asana to aplikacja internetowa i mobilna zaprojektowana, aby pomóc zespołom organizować, śledzić i zarządzać swoją pracą. Firma Forrester, Inc. podaje, że „Asana upraszcza zarządzanie pracą zespołową”. Jest produkowany przez firmę o tej samej nazwie. (Asana, Inc.) Została założona w 2008 roku przez...