Layman Law to prawnicze narzędzie AI zaprojektowane, aby pomóc profesjonalistom szybko i łatwo zrozumieć złożony język prawniczy. Upraszcza dokumenty prawne, ułatwiając użytkownikom zrozumienie najdrobniejszych szczegółów umów bez konieczności ponoszenia kosztownych opłat prawnych. Narzędzie oferuje szereg funkcji wspierających ten cel. Specjaliści mogą przesyłać pliki PDF i uzyskiwać odpowiedzi na skomplikowany żargon prawniczy, co pozwala im z łatwością poruszać się po dokumentach. Layman Law zawiera również rozszerzenie przeglądarki, umożliwiające użytkownikom dostęp do przejrzystości prawnej w zakresie dowolnego terminu prawnego, w dowolnym języku, niezależnie od tego, gdzie się znajdują w Internecie. Rozszerzenie działa jako partner w czytaniu, natychmiast dekodując złożony żargon prawniczy i zapewniając przejrzystość. Jeśli użytkownicy natkną się na mylącą klauzulę prawną, mogą po prostu wrzucić ją do konwertera Layman Law, który natychmiast wyjaśni jej znaczenie. Dodatkowo profesjonaliści mogą prowadzić rozmowy na temat swoich dokumentów prawnych z Layman Law, uzyskując odpowiedzi na wszelkie pytania. Layman Law oferuje kilka planów cenowych, w tym opcję bezpłatną oraz opcje subskrypcji miesięcznej i rocznej z różnymi korzyściami, takimi jak limity konwersji, przesyłanie plików przez czytniki i pojemność pamięci. Ogólnie rzecz biorąc, Layman Law upraszcza język prawniczy, czyniąc go dostępnym i łatwym do zrozumienia dla profesjonalistów, oszczędzając im czas, koszty i potencjalne zamieszanie podczas pracy z dokumentami prawnymi.

Strona internetowa: layman.law

