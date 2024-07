Platforma Lawgeex oparta na sztucznej inteligencji automatyzuje i przyspiesza zawieranie umów, umożliwiając zespołom prawnym odciążenie rutynowych prac i skupienie się na bardziej strategicznych kwestiach. Lawgeex zapewnia szybki czas uzyskania korzyści i oferuje moduły do ​​automatyzacji cyklu życia umowy, w tym opracowywania, negocjacji, ekstrakcji i przechowywania. Firma Lawgeex została uznana przez firmę Gartner i VICE należącą do HBO za wiodącą siłę we wprowadzaniu zaawansowanych innowacji i technologii do świata prawa. Dziesiątki firm z list Fortune 500 i Global 2000 zaufało firmie Lawgeex, która pomaga im maksymalizować wartość zasobów ludzkich przy jednoczesnej redukcji ryzyka i kosztów.

