Lavu to rozwiązanie dla punktów sprzedaży przeznaczone do użytku w restauracjach oferujących pełen zakres usług, szybkiej obsługi i franczyzowych, od barów, klubów nocnych i salonów, po food trucki i kawiarnie. System zarządzania restauracjami Lavu wykracza poza proste składanie zamówień i przyjmowanie płatności. Dzięki funkcjom zarządzania pracownikami, obejmującym planowanie, handel zmianowy i raporty płac, obszerne raporty dotyczące sprzedaży i zapasów, zarządzanie zapasami, zamówienia online i nie tylko, Lavu jest w pełni funkcjonalnym systemem spełniającym wszystkie potrzeby związane z zarządzaniem restauracją. Dostęp do raportów można uzyskać z Panelu sterowania w pracy, w domu lub w dowolnym miejscu z dostępem do Internetu, co jest idealne dla restauracji z wieloma lokalizacjami lub właścicieli w podróży. Lavu oferuje aplikację lojalnościową, wyznaczanie tras dostaw, ceny happy hour, dostosowywanie układu, dostosowywanie menu i wiele więcej. Masz swobodę wyboru wybranego operatora płatności i bez względu na to, kogo wybierzesz, będziesz mógł łatwo dzielić czeki i akceptować wiele rodzajów płatności za pośrednictwem swojego Lavu POS. Niedrogi, intuicyjny system, łatwy w obsłudze, łatwy do przeszkolenia i który można błyskawicznie uruchomić w Twojej placówce. Używany obecnie w 60 krajach, Lavu to idealny wybór dla Twojej restauracji, dużej lub małej, mobilnej lub stacjonarnej.

Strona internetowa: lavu.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Lavu. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.