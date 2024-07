Latte Social to narzędzie do edycji wideo oparte na sztucznej inteligencji, przeznaczone dla twórców i firm. Ułatwia tworzenie angażujących, krótkich filmów zoptymalizowanych pod kątem platform mediów społecznościowych. Do kluczowych funkcji należą animowane napisy w różnych stylach, które pomagają utrzymać zaangażowanie widza i dopasować się do estetyki marki. Ma także możliwość przekształcania długich treści, takich jak seminaria internetowe i samouczki, w niewielkie klipy odpowiednie dla mediów społecznościowych. Użytkownicy mogą z łatwością zmieniać przeznaczenie treści na różne platformy, takie jak TikTok, YouTube Shorts i Instagram Reels, oszczędzając godziny czasu potrzebnego na ręczną edycję. Kolejną godną uwagi funkcją jest narzędzie Latte Social do generowania wideo oparte na sztucznej inteligencji. Pozwala użytkownikom konwertować skrypty, wpisy na blogu lub krótkie podpowiedzi tekstowe na angażujące filmy, eliminując potrzebę ręcznej edycji. Filmy można dostosować za pomocą różnych głosów AI, stylów wizualnych i muzyki w tle. Dzięki obsłudze ponad 30 języków narzędzie to umożliwia edycję i dodawanie napisów do szerokiej bazy treści wideo. Aby chronić prywatność użytkowników i ochronę danych, cała przesyłana treść jest szyfrowana i bezpiecznie przechowywana. Okres próbny i plany subskrypcji są dostępne dla użytkowników, którzy chcą poznać funkcje lub w pełni uzyskać do nich dostęp.

Strona internetowa: latte.social

