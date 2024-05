Obejmuje lokalne wiadomości, wydarzenia, jedzenie i rozrywkę z Los Angeles; skierowany do młodych mieszkańców miast. LAist to zaufany przyjaciel, który pokaże Ci, co dzieje się w Twojej okolicy i dlaczego jest to ważne. Opowiadanie historii od najgłębszej dziury po szczyt Mount Wilson i dalej. Jesteśmy częścią Southern California Public Radio (SCPR), wspieranej przez członków sieci mediów publicznych, która działa w całym regionie, sięgając od Santa Barbara po Los Angeles i hrabstwa Orange, aż do Doliny Coachella. SCPR informuje nasze społeczności i współpracuje z nimi za pośrednictwem radia oraz za pośrednictwem naszych stron internetowych, mediów społecznościowych, aplikacji i wydarzeń na żywo.

