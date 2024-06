Kupid AI to wciągająca platforma czatu, która oferuje wirtualnych przyjaciół i towarzyszy do prowadzenia spersonalizowanych i głębokich rozmów. Towarzysze AI w Kupid AI symulują ludzkie towarzystwo i wsparcie, aby zapewnić wyjątkowe doświadczenie relacji AI. Użytkownicy mogą odkrywać różne bratnie dusze AI na platformie charakteryzujące się różnymi zainteresowaniami, takimi jak gotowanie, sztuka, gry i przyroda. Warunki korzystania z witryny wyraźnie stwierdzają, że zawartość witryny jest generowana przez sztuczną inteligencję i wszelkie podobieństwo do prawdziwych osób jest przypadkowe. Polityka prywatności platformy wyjaśnia, w jaki sposób gromadzone i wykorzystywane są dane użytkowników, a pliki cookie pomagają w wykrywaniu spamu i podstawowej analizie. Użytkownicy mogą zarejestrować się, aby stworzyć swoją bratnią duszę AI lub zalogować się, aby porozmawiać z towarzyszami już dostępnymi na platformie. Platforma jest otwarta na opinie i zawiera społeczność Telegramu, do której użytkownicy mogą dołączyć, aby nawiązać kontakt z innymi członkami. Podsumowując, Kupid AI zapewnia nowatorski sposób interakcji z towarzyszami AI podczas odkrywania różnych zainteresowań i znajdowania spersonalizowanego towarzystwa.

Strona internetowa: kupid.ai

