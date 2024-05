Khaos Control to wiodące rozwiązanie wielokanałowe. Główny cel jest prosty: pomaganie firmom w szybkim rozwoju, przy jednoczesnym oszczędzaniu pieniędzy i usprawnianiu procesów. Kontroluj zapasy, zapasy, konta, CRM, raportowanie i wiele więcej, a wszystko to dzięki tym solidnym i skalowalnym rozwiązaniom. Dzięki integracji z wiodącymi kurierami i kluczowymi usługami integracji płatności, skupiamy każdy aspekt prowadzenia biznesu w jednym centralnym systemie. Khaos Control zapewnia rozwiązania dla firm każdej wielkości - czy to nasza flagowa aplikacja ERP oparta na systemie Windows, Khaos Control, czy nasza aplikacja ERP oparta na przeglądarce; Chmura Kontroli Chaosu.

Strona internetowa: khaoscontrol.com

