Licznik klawiatury to bezpłatne narzędzie internetowe zaprojektowane do zliczania liczby naciśnięć klawiszy na klawiaturze. Każde naciśnięcie klawisza jest zliczane i wyświetlane w czasie rzeczywistym. Licznik klawiatury jest szczególnie przydatny dla graczy i maszynistek, którzy mogą go używać do sprawdzenia, czy wszystkie klawisze na klawiaturze działają prawidłowo. Funkcje licznika klawiatury: 1. Narzędzie online jest łatwe w użyciu i nie wymaga instalacji oprogramowania ani ustawień; po prostu otwórz stronę internetową, aby z niej skorzystać. 2. Korzystanie z niego jest bezpłatne dla każdego, bez konieczności rejestracji lub logowania. 3、Wyświetla dane dotyczące trafień w czasie rzeczywistym. 4. To narzędzie obsługuje wszystkie klawiatury i może być używane z klawiaturami komputerów PC, klawiaturami laptopów, klawiaturami komputerów Mac i nie tylko.

Strona internetowa: keyboardcounter.net

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Keyboard Counter. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.