KamTape to społeczność udostępniająca filmy wideo, która przywraca to, co kochałeś w YouTube z początku XXI wieku. Możesz oglądać i udostępniać oryginalne filmy na całym świecie za pośrednictwem Internetu, który działa w większości znanych przeglądarek za pośrednictwem JavaScript lub Flash. Każdy może oglądać filmy na KamTape.com. Użytkownicy mogą przeglądać relacje z pierwszej ręki na temat bieżących wydarzeń, znajdować filmy wideo dotyczące ich hobby i zainteresowań oraz odkrywać dziwactwa i niezwykłe rzeczy. W miarę jak coraz więcej osób rejestruje wyjątkowe chwile na wideo, KamTape umożliwia różnorodnej grupie ludzi w Internecie dzielenie się tym, jak wygląda ich świat i przywracanie tego, co było kiedyś.

Strona internetowa: kamtape.com

