Bonfire to chatbot typu concierge B2B EaaS (Experience as a Service), wykorzystujący sztuczną inteligencję, aby umożliwić firmom przyciąganie użytkowników angażującymi doświadczeniami już od pierwszej interakcji. Bonfire umożliwia firmom tworzenie chatbotów opartych na sztucznej inteligencji, szkolonych na ich danych. Po prostu podłącz aplikacje, których używasz do szkolenia sztucznej inteligencji, zdefiniuj przypadek użycia i zintegruj ze swoją witryną internetową – bez konieczności kodowania.

Strona internetowa: justbonfire.com

