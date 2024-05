IXOPAY to wysoce skalowalna platforma do zarządzania płatnościami z certyfikatem PCI dla klientów White Label i handlowców korporacyjnych. Nowoczesna, łatwo rozszerzalna architektura umożliwia orkiestrację płatności, zapewnia inteligentne funkcje routingu i kaskadowania, a także najnowocześniejsze zarządzanie ryzykiem, automatyczne uzgadnianie i rozliczenia oraz integrację opartą na wtyczkach agentów rozliczeniowych i dostawców usług płatniczych. IXOPAY jest częścią Grupy IXOLIT, która została założona w 2001 roku i obsługuje krajowych i międzynarodowych klientów e-commerce z Wiednia w Austrii i Florydy w USA. Zarządzana i finansowana przez właścicieli firma rozrosła się z dwuosobowego zespołu do specjalisty IT z ponad 60 ekspertami opracowującymi innowacyjne rozwiązania i produkty w samym sercu Wiednia.

Strona internetowa: ixopay.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji IXOPAY. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.