IVEPOS to bezpłatne oprogramowanie POS (punkt sprzedaży) stworzone dla Twojej restauracji, sklepów detalicznych, kawiarni, baru, piekarni, kawiarni, sklepu spożywczego, salonu i spa, myjni samochodowej, food trucka i pizzerii przez Intuition Systems. Korzystaj z systemu punktów sprzedaży IVEPOS zamiast kasy fiskalnej i śledź sprzedaż i zapasy w czasie rzeczywistym, zarządzaj pracownikami i sklepami, nawiązuj kontakt z klientami i zwiększaj swoje przychody. Mobilny system POS - Sprzedawaj ze smartfona, tabletu lub systemu POS - Wydawaj paragony w formie drukowanej lub elektronicznej - Akceptuj wiele płatności - Stosuj rabaty i wystawiaj zwroty pieniędzy - Śledź przepływ gotówki - Skanuj kody kreskowe za pomocą wbudowanej kamery - Rejestruj sprzedaż nawet w trybie offline - Podłącz drukarkę paragonów, skaner kodów kreskowych i szufladę kasową - Ustaw uprawnienia dla pracowników - Zarządzaj wieloma sklepami i urządzeniami POS z jednego konta Zarządzanie zapasami - Śledź stan zapasów w czasie rzeczywistym - Ustawiaj poziomy zapasów i otrzymuj powiadomienia o niskim stanie zapasów - Masowy import i eksport zapasy z/do pliku CSV - Zarządzaj artykułami z wariantami - Przenoś zapasy - Zarządzaj zapasami od dostawców Analityka sprzedaży - Wyświetlaj przychody, średnią sprzedaż i zysk - Śledź trendy sprzedaży i szybko reaguj na zmiany - Określ najlepiej sprzedające się produkty i kategorie - Śledź finanse i identyfikuj rozbieżności - Przeglądaj pełną historię sprzedaży - Przeglądaj raporty dotyczące rodzajów płatności, modyfikatorów, rabatów i podatków - Eksportuj dane sprzedaży do arkuszy kalkulacyjnych CRM i Customer Loyalty - Buduj bazę klientów - Wysyłaj klientom promocje, aby zwiększyć sprzedaż - Zarządzaj kredytami klientów - Zdobądź opinie klientów i usprawnij działalność - Uruchom program lojalnościowy, aby nagradzać klientów za powtarzające się zakupy Funkcje restauracji i barów - Podłącz drukarki kuchenne lub aplikację IVEPOS Kitchen Display - Korzystaj z opcji posiłków, takich jak jedzenie na miejscu, na wynos lub dostawa - Zarządzaj biletami do zamówień do kuchni - Zarządzaj stołami - Dzielenie rachunków lub łączenie stołów - Wysyłanie biletów na zamówienia kuchenne do wielu kuchni - Kelnerzy mogą przyjmować zamówienia od klienta ze stołu i wysyłać je do kuchni za pomocą aplikacji IVEPOS Waiter - Przyjmować zamówienia od internetowych partnerów gastronomicznych Zomato/Uber Eats and Swiggy - Efektywne zarządzanie składnikami i zwiększyć zyski

Strona internetowa: ivepos.com

