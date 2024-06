Interactly.video to pierwsza tego rodzaju interaktywna i spersonalizowana platforma do tworzenia filmów wideo, która nie wymaga kodowania i zapewnia przedsiębiorstwom ogromną wartość poprzez wykorzystanie interaktywnych filmów we wszystkich możliwych formach, czy to na stronie internetowej, w wiadomościach e-mail, na wsparciu, podczas wdrażania itp. Marketerzy mogą użyj go do angażowania i kwalifikowania potencjalnych klientów na stronie internetowej, w wiadomościach e-mail i mediach społecznościowych. Zespół przedsprzedażowy w firmach SaaS może go używać do wstępnej kwalifikacji potencjalnych klientów, standaryzacji wersji demonstracyjnych i zamykania transakcji szybciej niż dotychczas.

