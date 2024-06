Instant Singer to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które pozwala użytkownikom zostać piosenkarzem w ciągu zaledwie dwóch minut. Dzięki temu narzędziu użytkownicy mogą bezpłatnie sklonować swój głos i łatwo zastąpić głos dowolnego piosenkarza własnym, po prostu klikając przycisk. Oferuje wybór głosów do wyboru, a użytkownicy mogą z łatwością zamienić je w dowolny wybrany przez siebie utwór. Proces korzystania z Instant Singer zajmuje tylko dwie minuty, dzięki czemu jest szybki i wydajny. Użytkownicy mają możliwość nagrania siebie, śpiewającego piosenkę „Twinkle, Twinkle, Little Star” lub przekonwertowania dowolnego utworu, wklejając jego link do YouTube. Narzędzie obiecuje zapewniać wyniki wysokiej jakości i oferuje bezpłatną wersję próbną, umożliwiającą użytkownikom wypróbowanie czterech przekonwertowanych sampli przed wybraniem płatnych opcji. Instant Singer oferuje różne plany cenowe, w tym pakiet startowy oferujący klonowanie głosu i cztery próbki za darmo . Dla użytkowników poszukujących dodatkowej funkcjonalności i konwersji dostępny jest pakiet Lite Pack w cenie 1,99 USD za kredyt, zapewniający dwa kredyty na konwersję. Pakiet Pro oferuje osiem kredytów na konwersję po obniżonej stawce 1,49 USD za kredyt. Obsługa klienta jest dostępna za pośrednictwem platformy Discord. Podsumowując, Instant Singer to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które pozwala użytkownikom klonować swój głos i płynnie zastępować wokal dowolnej piosenki własnym. Oferuje różne opcje cenowe, zapewnia szybką i przyjazną dla użytkownika obsługę oraz obiecuje wysokiej jakości wyniki.

Strona internetowa: instantsinger.com

