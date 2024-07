Infer to kompleksowa platforma analityczna do uczenia maszynowego (ML), która rewolucjonizuje relacje między ML i SQL. Oferuje innowacyjne podejście zwane SQL-inf, które upraszcza złożone zadania analityczne przy jednoczesnym zachowaniu dokładności. Dzięki Infer analitycy mogą łatwo rozwiązywać problemy biznesowe, korzystając z potężnych poleceń SQL. Jedną z kluczowych funkcji Infer jest Coworker AI, która działa jako osobisty asystent analityczny. Coworker AI zapewnia zautomatyzowane wizualizacje i spostrzeżenia, wykorzystując sztuczną inteligencję (AI), aby kierować analityków w kierunku odpowiednich narracji danych. Ta funkcja oszczędza czas i zwiększa wydajność analityczną. Infer oferuje również funkcję opowiadania historii, umożliwiając analitykom przekształcanie danych w angażujące narracje. Wykraczając poza podstawowe liczby, ta funkcja sprawia, że ​​spostrzeżenia są bardziej zrozumiałe i przydatne, przyciągając uwagę odbiorców. Co więcej, Infer umożliwia operacjonalizację analiz poprzez automatyzację zadań i planowanie. Analitycy mogą bez wysiłku włączać swoje spostrzeżenia oparte na danych do codziennych operacji, zapewniając, że spostrzeżenia te są zawsze aktualne i istotne. Jeśli chodzi o przypadki użycia, Infer obsługuje szeroką gamę aplikacji, w tym analizę rezygnacji, analizę tekstu, segmentację klientów, scoring leadów, prognozowanie popytu, wyszukiwanie podobieństw użytkowników, analizę wartości życiowej, analitykę produktów, analitykę marketingową, analizę konwersji, analizę oszustw, i punktacja kredytowa. Dodatkowo Infer płynnie integruje się z różnymi źródłami danych, umożliwiając analitykom łączenie i konsolidację danych w jednym miejscu. Dzięki temu mamy pewność, że wszystkie informacje są aktualne i gotowe do analizy. Ogólnie rzecz biorąc, Infer zapewnia analitykom supermoce, umożliwiając im znajdowanie spostrzeżeń, dokonywanie prognoz, identyfikowanie wzorców i skuteczne rozwiązywanie problemów biznesowych, bez konieczności posiadania zaawansowanych stopni w zakresie uczenia maszynowego.

Strona internetowa: getinfer.io

