Infawork to jedyne oprogramowanie, którego potrzebują przedsiębiorcy, aby rozpocząć, rozwijać i prowadzić swoją firmę. Wyobraź sobie oprogramowanie biznesowe, którego nie nienawidzisz, które nie kosztuje Cię tysięcy dolarów i które nie wymaga zaawansowanego poziomu obsługi. Wyobraź sobie jedno zintegrowane oprogramowanie do obsługi księgowości, kadr, zamówień, produkcji, zarządzania magazynem i zapasami, budżetowania, dostawców i raportowania. handel elektroniczny i zarządzanie klientami, a także kilka innych ciekawostek, takich jak poczta e-mail, kalendarz i komunikatory internetowe. Wyobraź sobie, że masz partnera w zakresie oprogramowania, który istnieje wyłącznie po to, aby pomóc Twojej firmie odnieść sukces. Jeśli możesz sobie to wszystko wyobrazić, możesz sobie wyobrazić Infawork: niedrogie, łatwe w obsłudze i kompleksowe oprogramowanie biznesowe umożliwiające zakładanie, prowadzenie i rozwój małych i średnich firm.

Strona internetowa: infawork.com

