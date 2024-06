ImagetoCartoon to internetowy rysownik AI, który konwertuje Twoją twarz do stylu kreskówkowego lub anime. Jest zasilany najnowszą technologią kreskówek AI i może przekonwertować obraz na kreskówkę w ciągu kilku sekund. Korzystanie z niego jest bezpłatne i nie wymaga zakładania konta ani płatności. Kreskówka AI ma do wyboru ponad 50 efektów i może tworzyć awatary, postacie i emoji z kreskówek. Zapewnia także wsparcie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a żadne obrazy nie są przechowywane w systemie. Użytkownicy mogą pobrać aplikację Cartoonize na urządzenia mobilne i komputery Mac, aby edytować i przekształcać selfie w kreskówki. ImagetoCartoon jest także kompatybilny z narzędziami Image to Sketch, Image to Caricature i innymi narzędziami do rysowania. Korzystanie z niego jest bezpieczne i nie wymaga przechowywania żadnych płatności ani obrazów. Wszystkie obrazy zostaną usunięte w ciągu 3 godzin.

Strona internetowa: imagetocartoon.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji ImagetoCartoon. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.