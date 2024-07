ImageColorizer to narzędzie internetowe specjalizujące się w przywracaniu, kolorowaniu i ulepszaniu starych zdjęć. Wykorzystując tak zwaną zaawansowaną technologię sztucznej inteligencji, narzędzie dodaje kolor do czarno-białych obrazów, starając się nadać im realistyczne, żywe odcienie. Oprócz kolorowania ImageColorizer oferuje szereg innych usług: przywracanie starych zdjęć poprzez zwiększanie szczegółowości i poprawę przejrzystości; poprawa rozmytych obrazów o niskiej jakości; retusz zdjęć portretowych; oraz funkcję naprawy zaprojektowaną w celu naprawy porysowanych lub uszkodzonych obrazów. Narzędzie zapewnia również opcję czyszczenia zdjęć poprzez usuwanie niechcianych obiektów, wykorzystując, jak to określa, najnowszą technologię magicznej gumki. ImageColorizer przedstawia te możliwości jako oparte na sztucznej inteligencji i zaprojektowane specjalnie w celu ożywienia i optymalizacji starych zdjęć. Platforma pozycjonowana jest jako rozwiązanie przyjazne dla użytkownika, nie wymagające zaawansowanych umiejętności edycji zdjęć. Warto zauważyć, że choć ImageColorizer jest przede wszystkim narzędziem online, oferuje także aplikację dla użytkowników systemów Windows i Mac.

Strona internetowa: imagecolorizer.com

