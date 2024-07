Image AI to zestaw narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, zaprojektowanych do generowania różnego rodzaju obrazów i treści wizualnych. Oferuje generatory do tworzenia postaci RPG, map, NPC, postaci z anime, kreskówek i nie tylko. Zestaw narzędzi obejmuje określone generatory obrazów do tworzenia dzieł sztuki, portretów twarzy i konwersji tekstu na obraz, żeby wymienić tylko kilka. Może tworzyć zarówno realistyczne reprezentacje, jak i obrazy o tematyce fantasy, dzięki czemu jest przydatny w szeregu zastosowań, od projektowania gier po sztukę cyfrową. Oprócz narzędzi do tworzenia Image AI udostępnia narzędzia do ulepszania obrazu, które umożliwiają skalowanie, przywracanie i ulepszanie obrazów, a także dostosowywanie tła obrazów. Dostępne są także narzędzia do generowania tekstu dla historii postaci. Dla użytkowników chcących wchodzić w interakcję i eksperymentować z narzędziem, udostępnia interaktywne kolorowanki. Ogólnie rzecz biorąc, Image AI ma na celu ożywienie urzekających wizualizacji na różne tematy dzięki mocy generatywnej sztucznej inteligencji.

Strona internetowa: imageai.app

