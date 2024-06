IcoMoon generuje pakiety ikon od czasu swojej premiery w listopadzie 2011. Było to pierwsze narzędzie, które umożliwiło generowanie niestandardowych czcionek ikon. Dziś możliwości IcoMoon wykraczają daleko poza czcionki ikon. IcoMoon stara się budować i zapewniać perfekcjonistom najlepsze narzędzie do ikonografii i zarządzania ikonami. Biblioteka ikon IcoMoon zawiera jedne z najlepszych dostępnych zestawów ikon. Wszystkie te ikony są wykonane ręcznie i dopasowane do pikseli. Aplikacja IcoMoon umożliwia tworzenie i używanie własnych pakietów ikon w wielu różnych formatach, w tym SVG, Polymer, PDF, XAML, CSH, czcionka ikon z ligaturami lub stare, dobre sprite'y PNG/CSS.

Strona internetowa: icomoon.io

