I Love PDF 2

iLovePDF 2 to bezpłatny internetowy zestaw narzędzi PDF, który umożliwia użytkownikom wykonywanie różnych operacji na plikach PDF, takich jak łączenie, dzielenie, kompresowanie, konwertowanie, obracanie, odblokowywanie i znakowanie dokumentów PDF. Witryna oferuje szeroką gamę narzędzi do konwersji, umożliwiając użytkownikom konwersję plików PDF do/z popularnych formatów, takich jak Word, Excel, PowerPoint, PNG, JPG, PSD, Base64, RAW, TIFF, JSON, XML, YAML i inne. Zapewnia intuicyjny edytor PDF, który umożliwia użytkownikom tworzenie i edytowanie dokumentów PDF online bez żadnych ograniczeń. Platforma zawiera funkcje umożliwiające efektywne zarządzanie plikami PDF, takie jak łączenie wielu plików PDF, dzielenie pojedynczych plików PDF na osobne pliki i kompresowanie plików PDF w celu zmniejszenia rozmiaru pliku. Bezpieczeństwo jest priorytetem, z możliwością szyfrowania plików PDF hasłami i ustawiania uprawnień do kontroli drukowania, kopiowania i edycji. Witryna oferuje funkcje optycznego rozpoznawania znaków (OCR) w celu wyodrębnienia tekstu ze zeskanowanych plików PDF i obrazów, tworząc edytowalne i przeszukiwalne dokumenty PDF. iLovePDF 2 ma na celu uproszczenie przepływu pracy z plikami PDF i zapewnienie płynnej obsługi użytkownika, z szybką i niezawodną wydajnością na różnych urządzeniach. Korzystanie z witryny jest bezpłatne, a programiści z czasem dodają więcej bezpłatnych narzędzi do konwersji.

Strona internetowa: ilovepdf2.com

