Holovolo to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, umożliwiające tworzenie wciągających, wolumetrycznych filmów i zdjęć VR180, a także stabilnej dyfuzji 3D dla Quest i WebVR. Umożliwia użytkownikom przesyłanie własnych zdjęć i treści VR180, a także przeglądanie istniejących dzieł stworzonych przez innych. Treści generowane przez sztuczną inteligencję Holovolo obejmują popularne, najczęściej oglądane i najnowsze filmy oraz zdjęcia różnych twórców. Przykładowe treści obejmują występ na fortepianie w wirtualnej rzeczywistości, inwazję piratów w Yorktown w Wirginii, cyberpunkową neonową dzielnicę ogrodów w Tokio, spiralną tarczę zegara, mężczyznę w zimowym ubraniu wędrującego po zaśnieżonym wzgórzu oraz morze Izukyu-Shimoda. Narzędzie zawiera również przewodnik po treści i umowę EULA. Holovolo to doskonałe narzędzie dla użytkowników do tworzenia i eksplorowania wciągających treści wirtualnej rzeczywistości.

Strona internetowa: holovolo.tv

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Holovolo. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.