Hiver to zaawansowana platforma do komunikacji i współpracy, która pomaga organizacjom korzystającym z Google Workspace nawiązać znaczący kontakt z klientami, pracownikami i dostawcami. Zespoły korzystające z Hiver mogą efektywnie zarządzać komunikacją wielokanałową, zapewniać samoobsługę, automatyzować pracę podstawową, integrować się ze swoimi ulubionymi aplikacjami, zapewniać zgodność z umową SLA i uzyskiwać wgląd w wydajność w czasie rzeczywistym, aby osiągać lepsze wyniki biznesowe. Bez opuszczania Gmaila, kiedykolwiek. Łatwość obsługi Hiver, zerowa potrzeba uczenia się, światowej klasy bezpieczeństwo i zgodność oraz najwyżej oceniane wsparcie 24x7 sprawiają, że jest to oprogramowanie zaufane dla ponad 2000 firm na całym świecie. Flexport, Pluralsight, Harvard University, Appsflyer, Oxford Business Group i Upwork korzystają między innymi z Hiver.

Strona internetowa: hiverhq.com

