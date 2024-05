Happyml to asystent AI, który umożliwia używanie prostych poleceń głosowych lub tekstowych w celu łatwego kontrolowania aplikacji w celu wykonywania zadań za Ciebie. Im więcej aplikacji się połączysz, tym potężniejszy stanie się Twój asystent AI. HappyML to narzędzie AI, które umożliwia uruchomienie chatbotów AI przeszkolonych na różnych plikach i stronach internetowych w ciągu zaledwie 5 minut. Te chatboty są zbudowane przy użyciu zaawansowanych modeli językowych AI, zapewniając najnowocześniejsze możliwości konwersacji. Dzięki HappyML możesz łatwo łączyć interfejsy API, pliki i strony internetowe oraz wdrażać chatboty na platformach takich jak Slack, Shopify, komunikatory i strony internetowe. Narzędzie zapewnia płynną obsługę bez konieczności kodowania i skomplikowanych konfiguracji. Dołączenie do HappyML jest bezpłatne i nie wymaga karty kredytowej. Po prostu zarejestruj się na swoim koncie Google lub utwórz nowe, aby rozpocząć.

Strona internetowa: happyml.com

