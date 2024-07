Hairgen.ai to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, którego celem jest zrewolucjonizowanie procesu przewidywania wyników operacji przeszczepu włosów FUE/FUT. Użytkownicy mogą przesłać zdjęcie, a narzędzie wygeneruje fotorealistyczny podgląd ich wyglądu po operacji, aby pomóc w podjęciu decyzji. Może to skutkować zwiększeniem konwersji dla klinik, zwiększeniem ruchu na stronie i podniesieniem prestiżu korzystania z najnowocześniejszych technologii. Narzędzie zostało zaprojektowane tak, aby było łatwe w użyciu; użytkownicy po prostu przesyłają zdjęcie pacjenta, rysują ogólny obszar dodanych włosów i uzyskują fotorealistyczny rendering w mniej niż 30 sekund. Narzędzie oferuje również elastyczność dzięki możliwości regulacji koloru, linii włosów i długości, aby dostosować je do preferencji pacjenta. Jego funkcje obejmują dostępność w chmurze, samoobsługę, możliwość bezpośredniego przesyłania danych przez pacjentów na strony internetowe kliniki oraz możliwość osadzenia jako samodzielnej aplikacji lub na zewnętrznej stronie internetowej. Oznacza to, że nie jest wymagany żaden specjalny sprzęt ani instalacja. Renderowanie odbywa się szybko, a narzędzie toleruje mniej idealne zdjęcia do symulacji. Chociaż symulacje mają odzwierciedlać realistyczne wyniki, Hairgen.ai podkreśla, że ​​wygenerowanych obrazów nie należy interpretować jako gwarancji, ale raczej jako zakres potencjalnych efektów wizualnych po przeszczepie. Ściśle przestrzegana jest prywatność pacjentów, dane nie są udostępniane stronom trzecim i istnieje możliwość automatycznego, ciągłego usuwania danych pacjentów. Ponadto kliniki mogą wykorzystać to narzędzie jako rozwiązanie pod własną marką, dodając możliwość dostosowania do swoich unikalnych potrzeb marketingowych. Podsumowując, Hairgen.ai to potężne narzędzie, które wykorzystuje możliwości sztucznej inteligencji do zwiększania zaangażowania i konwersji klinik przeszczepiania włosów, zapewniając możliwe efekty wizualne.

Strona internetowa: hairgen.ai

