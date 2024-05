plamiak to fintech SaaS, który pomaga restauracjom poprawiać marże dzięki kontroli kosztów w czasie rzeczywistym. Wykorzystujemy sztuczną inteligencję i optyczne rozpoznawanie znaków do digitalizacji dokumentów, eksportowania wszystkich danych i dostarczania ich do restauracji w czasie rzeczywistym. To tak proste, jak zrobienie zdjęcia faktury i przesłanie go. Integrujemy się także z kilkoma różnymi punktami sprzedaży, dzięki czemu jest to jeszcze łatwiejsze. Pomagamy odkryć zyski i straty restauracji, marże, wahania cen i wiele innych spostrzeżeń biznesowych. Dzięki plamiaczowi restauracje mogą kontrolować wahania cen i podejmować lepsze decyzje biznesowe w oparciu o dane aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Strona internetowa: haddock.app

