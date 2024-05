„Ultra konfigurowalny, uniwersalny kreator aplikacji” firmy Gridlex oferuje kompleksowe rozwiązanie dla firm poszukujących dostosowanej do indywidualnych potrzeb wydajności operacyjnej. Dzięki standardowym aplikacjom, w tym CRM, obsłudze klienta, biletomacjom pomocy technicznej i zarządzaniu danymi głównymi, Gridlex umożliwia szerokie dostosowywanie pól, formularzy, UX, raportów i integracji, aby dopasować je do unikalnych potrzeb każdej organizacji. Platforma wyróżnia się możliwością konsolidacji różnych funkcji biznesowych w jeden, opłacalny pakiet, przy wsparciu szybko reagującego zespołu ds. sukcesu klienta, który zapewnia bezproblemowe wdrożenie i działanie. To sprawia, że ​​Gridlex jest idealnym wyborem dla firm, które chcą usprawnić swoje procesy i usprawnić świadczenie usług dzięki konfigurowalnemu i zintegrowanemu środowisku oprogramowania. Opis produktu: BARDZO DOSTOSOWALNY KONSTRUKTOR APLIKACJI: Modele niestandardowe: Twórz struktury przypominające bazy danych, które mogą łączyć się z innymi modelami i polami w celu lepszego zarządzania danymi. Aplikacje niestandardowe: twórz aplikacje, które są wyjątkowo dopasowane do procesów biznesowych i wymagań. Niestandardowy UX: Stwórz środowisko użytkownika, które będzie intuicyjne i dostosowane do przepływu pracy w Twojej organizacji. Formularze niestandardowe: Projektuj formularze dostosowane do procesów operacyjnych i potrzeb użytkowników. Pola niestandardowe: dostosuj pola danych tak, aby odpowiadały unikalnym wymaganiom Twojej firmy w zakresie gromadzenia danych. Raporty niestandardowe: generuj raporty specjalnie dostosowane do wskaźników biznesowych i potrzeb analitycznych. Integracja niestandardowa: bezproblemowo integruj się z innymi systemami i aplikacjami, aby stworzyć ujednolicony ekosystem operacyjny. Wsparcie w zakresie dostosowywania: Uzyskaj dostęp do dedykowanego wsparcia umożliwiającego dostosowanie platformy do konkretnych potrzeb biznesowych. Integracja z pojedynczym logowaniem (SSO): Uprość dostęp użytkowników dzięki pojedynczemu punktowi uwierzytelniania we wszystkich aplikacjach. Migracja i ładowanie danych: Efektywnie przesyłaj i organizuj istniejące dane do systemu Gridlex w celu natychmiastowego użycia. PAKIET APLIKACJI: CRM: Skutecznie zarządzaj relacjami z klientami dzięki wszechstronnemu pakietowi funkcji CRM. Udostępniona skrzynka odbiorcza: Scentralizuj kanały komunikacji, aby usprawnić korespondencję i usprawnić współpracę. Obsługa klienta, pomoc techniczna i sprzedaż biletów: Zapewnij doskonałą obsługę klienta dzięki zintegrowanym systemom zarządzania usługami i biletami. Zarządzanie usługami IT (ITSM): Optymalizuj usługi IT za pomocą narzędzi zaprojektowanych z myślą o wydajnych procesach ITSM. Zarządzanie danymi głównymi: Konsoliduj i zarządzaj krytycznymi danymi swojej organizacji, aby usprawnić proces podejmowania decyzji i zwiększyć wydajność operacyjną.

