Gramara to moduł sprawdzania gramatyki oparty na sztucznej inteligencji, który pomaga użytkownikom pisać płynnie i przejrzyście. Można go używać do ulepszania gramatyki, dykcji i stylu i jest dostępny w wielu językach. Gramary można używać do automatycznego wyróżniania niepoprawnych lub niezręcznych słów i tłumaczenia słabego angielskiego na bardziej płynne i naturalne zdania. Pozwala nawet użytkownikom wybrać styl pisania i ton głosu, a także może przetłumaczyć poprawione zdania na ich język ojczysty. Gramara jest bezpłatna i oferuje Warunki świadczenia usług oraz Politykę prywatności. Jest produkowany w Kanadzie przez Vectica Systems Ltd.

Strona internetowa: gramara.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Gramara. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.