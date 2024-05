Govly to sieć rynkowa nr 1 dla wykonawców rządowych. Govly to oparta na sztucznej inteligencji platforma wywiadowcza i przechwytująca do celów zamówień publicznych w sektorze publicznym. Napędzane wzbogaconymi danymi o możliwościach, kontaktach i nagrodach.

Strona internetowa: govly.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Govly. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.