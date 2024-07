GliaStudio to zautomatyzowana platforma wideo, która umożliwia zespołom rozpowszechnianie treści za pomocą krótkich filmów. Wykorzystuje technologię AI do przekształcania artykułów w filmy w ciągu kilku minut. Zawiera automatyczne podsumowywanie tekstu w celu skondensowania długiego tekstu w krótkie streszczenia, bogate zasoby multimedialne do wizualizacji za pomocą różnych zasobów multimedialnych oraz motywy i funkcje związane z marką, które można dostosować w celu uzyskania spójnego brandingu. GliaStudio pozwala także użytkownikom uwolnić 50% czasu twórców treści, aby mogli zająć się pracą o wyższej jakości. Dzięki GliaStudio zespoły mogą w ciągu kilku minut generować filmy z wiadomości, postów w mediach społecznościowych, wydarzeń sportowych na żywo i danych statystycznych, a tym samym zwiększyć wolumen produkcji wideo 10-krotnie. GliaStudio zaufali wpływowi wydawcy, tacy jak Tiktok, KKBOX, YOUKU, PIXNET, Business NEXT i ZHIBO. Zapewnia także bezpłatny dostęp do wysokiej jakości zasobów multimedialnych.

Strona internetowa: gliacloud.com

