Glasses Gone to narzędzie AI przeznaczone do retuszowania zdjęć portretowych, w szczególności skupiające się na zdjęciu okularów lub okularów z twarzy fotografowanej osoby. Wykorzystując technologię sztucznej inteligencji, narzędzie zapewnia szybkie i skuteczne zdjęcie okularów w ciągu zaledwie kilku minut. Aby uzyskać optymalne rezultaty, zaleca się przesyłanie zdjęć portretowych, na których fotografowana osoba patrzy na wprost, ponieważ zwiększy to dokładność procesu zdejmowania okularów. W celu zapewnienia lepszej wydajności zaleca się także wybieranie zdjęć, których kolory ramek są proste i dobrze zdefiniowane. Należy jednak pamiętać, że wyraźne lub wzorzyste ramki mogą nie dawać zadowalających rezultatów. Narzędzie udostępnia opcję przycinania w kształcie kwadratu, umożliwiając użytkownikom dostosowywanie i przesuwanie pola przycinania po przesłaniu zdjęć, aby mieć pewność, że końcowy wynik będzie miał format kwadratowy. Ponadto do zdejmowania okularów, Glasses Gone twierdzi, że oferuje gwarancję zwrotu pieniędzy, jeśli użytkownicy uznają efekt za niezadowalający. W celu dalszej poprawy jakości wyretuszowanych obrazów narzędzie sugeruje użycie bezpłatnych narzędzi uzupełniających, takich jak Clipdrop, w celu usunięcia wszelkich pozostałych artefaktów. Glasses Gone to usługa świadczona przez firmę GLASSES.GONE i podlega jej Warunkom świadczenia usług oraz Polityce prywatności .

Strona internetowa: glassesgone.com

