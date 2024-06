Getfloorplan to usługa oparta na sztucznej inteligencji, która pozwala użytkownikom szybko i łatwo tworzyć szczegółowe plany pięter 2D i 3D, a także wirtualne wycieczki 360°. Korzystając z Getfloorplan, użytkownicy mogą przesłać plan piętra lub szkic w ciągu zaledwie jednej minuty, a sztuczna inteligencja zajmie się resztą. Dzięki Getfloorplan użytkownicy mogą spodziewać się pełnego pakietu wysokiej jakości materiałów w zaledwie pół godziny, w przystępnej cenie. Usługa została zaprojektowana tak, aby była prosta w użyciu, z widżetem dostępnym na wszystkich urządzeniach oraz narzędziami do rotacji, wyszukiwania i krok po kroku planu. Getfloorplan oferuje również niedrogą automatyzację, aby utrzymać niskie ceny i szybkie przetwarzanie do 1000 renderów dziennie. Klienci zgłaszają nawet 30% wzrost liczby połączeń podczas korzystania z planów pięter 2D, 3D i wirtualnych wycieczek z Getfloorplan. Opinie klientów potwierdzają zaoszczędzony czas i pieniądze oraz wysoką jakość materiałów.

Strona internetowa: getfloorplan.com

