Zajmij się IT dzięki sieci IT Genuity. Platforma SaaS do zarządzania IT oraz zakupu oprogramowania i usług po stawkach hurtowych. Wszystko za mniej niż dolara dziennie. Genuity to kompleksowe miejsce dla firm, które może zarządzać IT i kupować oprogramowanie biznesowe. Firmy korzystają z Genuity do śledzenia wszystkich firmowych laptopów, zarządzania zgłoszeniami pracowników do pomocy technicznej i kupowania oprogramowania po cenach hurtowych.

Strona internetowa: gogenuity.com

