Ganttic to narzędzie do planowania zasobów i zarządzania portfelem projektów, zapewniające użytkownikom przegląd ich zadań, projektów i zasobów. Zyskaj wgląd, wydajność i kontrolę nad procesem planowania. Platforma idealnie nadaje się do planowania wielu projektów, ponieważ umożliwia jednoczesne planowanie ludzi, sprzętu, narzędzi i obiektów. Interfejs „przeciągnij i upuść” pomaga szybko ponownie przydzielać zasoby, a raporty mierzą wydajność, zapewniając większą efektywność. Śledź postęp projektu za pomocą wizualnych i udostępnianych wykresów Gantta, dzięki czemu cały zespół jest na bieżąco. Dokonuj aktualizacji natychmiast i z dowolnego miejsca na platformie opartej na chmurze. Ganttic to elastyczne rozwiązanie dla użytkowników z każdej branży. Wdrożyj własną metodologię planowania i zobacz, jak plany stają się rzeczywistością. Z siedzibą w Estonii, od 10 lat obsługujemy klientów z każdego zakątka świata. Rozpocznij bezpłatny okres próbny już dziś i przekonaj się, dlaczego.

Strona internetowa: ganttic.com

