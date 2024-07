FreeSubtitles.Ai to narzędzie AI, które bezpłatnie generuje napisy do treści audio i wideo. Jest dostępny w serwisie GitHub i zapewnia wiele opcji, w tym automatyczne wprowadzanie linku do pobierania, wybór języka i modelu dla różnych poziomów dokładności oraz tłumaczenie na różne języki. Narzędzie umożliwia użytkownikom przesyłanie plików o maksymalnym rozmiarze 300 MB i czasie trwania jednej godziny, natomiast użytkownicy płatni mogą przesyłać pliki o rozmiarze do 10 GB i czasie trwania 10 godzin. Maksymalna liczba kolejek wynosi zero i są uruchomione cztery aktywne zadania. Użytkownicy mogą wskoczyć na początek kolejki, decydując się na płatne funkcje. Narzędzie zapewnia 111 opcji językowych, w tym automatyczne wykrywanie zapewniające optymalną wydajność oraz możliwość wyboru pomiędzy dziewięcioma modelami o różnej wielkości i dokładności, przy czym większe modele zapewniają większą dokładność, ale trwają dłużej. Narzędzie oferuje również tłumaczenia na różne języki, dzięki czemu jest bardzo wszechstronne dla użytkowników z międzynarodowymi odbiorcami. Z narzędzia można korzystać bezpłatnie w przypadku plików o rozmiarze do 300 MB i czasie trwania do jednej godziny, natomiast funkcje płatne zapewniają większą elastyczność. Narzędzie wymaga od użytkowników wybrania lub upuszczenia pliku audio lub wideo i wybrania niezbędnych opcji przed rozpoczęciem procesu transkrypcji. Ogólnie rzecz biorąc, Transcribe File to niezawodne narzędzie, które dokładnie generuje napisy, co czyni go świetną opcją dla twórców treści z ograniczonymi zasobami.

Strona internetowa: freesubtitles.ai

