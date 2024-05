Footmarks helps the worlds largest CPG brands gain unprecedented visibility into their retail execution and compliance rates. From facilities and warehouses all the way to the retail floor, Footmarks provides actionable data to increase execution rates, increase sales, and reduce waste.

Strona internetowa: footmarks.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Footmarks. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.